“التموين” تعلن إصدار ٥٠ ألف بطاقة جديدة خلال أيام

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كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إصدار 50 ألف بطاقة تموينية لـ 50 ألف أسرة خلال الأيام المقبلة، ضمن برنامج تكافل وكرامة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت المصادر، أن البطاقات تمثل المرحلة الثانية من إصدار البطاقات للأسر الأولى بالرعاية، بعد إصدار حوالي 50 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر نفسها قبل عيد الفطر.

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ومن المقرر أن يتم إصدار 50 ألف بطاقة تموينية ذكية قبل عيد الأضحى، ضمن المرحلة الثالثة ليصبح إجمالي البطاقات البالغ عددها 150 ألفا لنحو 150 ألف أسرة، من مشروع الأسر الأولى بالرعاية، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن وزارة التموين بدأت أمس الاثنين، صرف السلع التموينية لـ ٦٥ مليون مستفيد، مقيدون على ٢١ مليون بطاقة، بواقع ٥٠ جنيه لكل فرد بحد أقصى ٤ أفراد على البطاقة، ثم ٢٥ جنيه بداية من الفرد الخامس، يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءًا.