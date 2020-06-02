هيئة المترو توفر كمامات بسعر رمزي للمواطنين في جميع الخطوط

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قال رئيس مجلس إدارة تشغيل المترو، علي فضالي، إن ارتداء الكمامة شرط أساسي لاستقلال المترو، وأي مواطن لا يرتدي الكمامة، سيقوم أفراد الأمن الإداري بالمترو باصطحابه إلى شباك التذاكر لشراء كمامة.

وأضاف “فضالي”، في تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أن هيئة مترو الأنفاق توفر كمامات للمواطنين في جميع خطوط المترو بسعر رمزي، مشيرا إلى تسليم جميع موظفي هيئة المترو كمامة كل يوم، وكمامة أخرى لليوم التالي وزجاجات كحول.

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وأشار رئيس مجلس إدارة تشغيل المترو، إلى وضع حواجز على شبابيك التذاكر، وذلك لتجنب حدوث اختلاط بين الصرافين والمواطنين، وتعقيم الصرافين أيديهم بشكل مستمر، فضلا عن تعقيم شبابيك التذاكر كل ساعتين، وتعقيم السلالم المتحركة والثابتة ودورات المياه والقطارات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.