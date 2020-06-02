ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم في محافظة كفر الشيخ

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تحليل فيروس كورونا

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سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 32 حالة.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أن المصابين منهم 15 حالة يقيمون في مركز ومدينة كفر الشيخ، و5 حالات يقيمون بمركز دسوق، و3 حالات بمركز قلين، وحالتين بمركز بيلا، فيما سجلت مدن ومراكز الحامول، وسيدي سالم، وفوه، ومطوبس، حالة واحدة، و3 حالات من خارج المحافظة، يقيمون بمحافظتي القاهرة، والغربية.

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وكانت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، سجلت أمس الإثنين، إصابة 23 حالة مصابة بالفيروس، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهم بإيجابية إصابتهم بالفيروس، إثر مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس، جرى تسجيلها سابقًا.

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