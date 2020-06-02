تفاصيل ضبط 187 ألف كمامة مغشوشة في القاهرة قبل بيبعها بالأسواق

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على بعض الأشخاص الذين حاولوا ترويج كمامات مغشوشة، وبيعها في الأسواق، وذلك لمحاولة استغلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة التجمع الأول، من ضبط 3 سائقين، مقيمين بمحافظات الشرقية والجيزة والمنوفية، حال قيادتهم 3 سيارات نقل محملين بعدد من الكراتين بداخلهم عدد 67500 كمامة، أمام أحد العقارات، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات قرروا باستلام تلك الكراتين من إحدى الشركات الكائنة بالطابق الأرضي بذات العقار لتوصيلها لمحافظتي الشرقية والجيزة.

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عقب تقنين الإجراءات والدخول لمقر الشركة تم التقابل مع سكرتيرة بذات الشركة، مقيمة مصر القديمة، وعثر بداخل الشركة على 2880 عبوة بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة، عدد 5 لفافات قماش أزرق، عدد 17500 كمامة ، 50 لتر كحول بالإضافة إلى ماكينة طباعة لوجو.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة وقسم المرج، من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة ملاكي بالطريق الدائري، وبحوزته 42 ألف كمامة طبية “مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق.

وتم ضبط عدد من الأشخاص بإدارة شقق سكنية كائنة بدائرة القسم، كورش لتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص من الجهات المختصة، باستخدام خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة.