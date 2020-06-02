انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

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كشفت وكيل هيئة الاستشعار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر، تفاصيل حالة الطقس غد الأربعاء.

وقالت الدكتورة إيمان، إن الأحوال الجوية ستشهد غدا انخفاضا في درجات الحرارة، لتكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

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وأوضحت أن طقس الأربعاء سيكون لطيفا على السواحل الشمالية معتدلا على الوجه البحري والقاهرة في ساعات النهار، ويميل للحرارة على شمال الصعيد، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا فيما يميل للبرودة ليلا.

وأشارت وكيل هيئة الاستشعار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى ظهور شبورة مائية بنسبة خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، فيما تنشط الرياح المعتدلة على معظم الأنحاء، فيما تكون أكثر نشاطا في جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء، أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أنها تسجل على القاهرة والوجه البحري 32 درجة مئوية، فيما تسجل على السواحل الشمالية 26 درجة، و34 درجة على شمال الصعيد، و 40 درجة على جنوب الصعيد.