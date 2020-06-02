محامي متهم في قضية مقتل البنا: المحكمة عدلت العقوبة

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قال أحمد جبر محامي المتهم الرابع “إسلام البخ”، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، في قضية مقتل الطالب محمود البنا، إنه كان من المقرر تأجيل النطق بالحكم في جلسة اليوم، وتحديد جلسه أخرى للنطق بالحكم في حضور المتهمين، ولكن المحكمة رأت تعذر نقل المتهمين إلى مكان انعقاد المحكمة كونهم محبوسين خارج المحافظة، مشيرًا إلى أن حضور المتهمين لا يؤثر في سلامة الحكم.

وتابع “جبر”، أن المحكمة نطقت بحكمها بتأييد مدة العقوبة المقضي بها، مع تعديل نوع العقوبة من السجن المشدد إلى السجن فقط، وهذا التعديل لا يؤثر إلا في أماكن تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أن الطعن بالنقض على الحكم سيكون بإيداع مذكرات النقض خلال 60 يومًا، وتنقل بعدها القضية بأكملها إلى محكمة النقض في القاهرة، لنظر مرحلتها الأخيرة.

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وأكد محامي المتهم الرابع، أنه من المعروف أن محكمة النقض تنظر الطعون المقامة من المتهمين الأحداث خلال فترة قصيرة، من التقدم بالطعن على الحكم إليها.

وقضت محكمة جنايات استئناف الطفل في شبين الكوم برئاسة المستشار محمد دوير، بتأيد حكم أول درجة على المتهم محمد أشرف راجح، وثلاثة متهمين آخرين في واقعة قتل الطالب محمود البنا.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول محمد راجح 15 عامًا، وإسلام عواد 15عامًا، ومصطفى محمد 15 عامًا، وإسلام البخ 5 سنوات، بعد اتهامهم بالاشتراك في قتل “البنا”.