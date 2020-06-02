الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 2 يونيو في مصر .. زيادة جديدة في عدد الوفيات

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020 عن آخر التطورات المتعلقة بأزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ولا يزال ارتفاع أعداد المصابين في زيادة مستمرة بنسبة أعلى من معدلات المتعافين من المرض.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في البيان، أن جميع مصابي الفيروس المستجد يلقون أفضل رعاية طبية ممكنة على يد الأطقم الطبية في كافة مستشفيات العزل بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن وزارة الصحة والسكان قد رصدت اليوم الثلاثاء 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المصابين في مصر إلى 27536 حالة حتى هذه اللحظة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن معدلات الوفاة لا تزال في تصاعد مستمر بعدما تم تسجيل اليوم 47 حالة وفاة جديدة، وبالتالي وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب ذلك الوباء إلى 1052 حالة وفاة مع العلم بأن النسبة الأكبر منهم يعتبر من ضمان أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن.

وأضاف أيضاً أن نسبة المتعافين من المرض لا تزال في زيادة هي الأخرى بدرجة أقل من خلال وصول إجمالي عدد المتعافين إلى 6827 حالة خرجوا جميعاً من مستشفيات العزل، وذلك من أصل 7642 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وإليكم الآن تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020:

إجمالي عدد المصابين / 27536.

عدد المصابين الجدد / 1152.

إجمالي عدد الوفيات / 1052.

عدد الوفيات الجدد / 47.

إجمالي عدد المتعافين / 6827.

إقرأ أيضاً: نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون