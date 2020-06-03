“الأرصاد” تكشف حالة الجو ودرجات الحرارة حتى يوم الجمعة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، قائلة إن طقس اليوم الأربعاء، سيكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية والشرقية، فيما يميل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تشتد الحرارة على الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في ظهور الشبورة الصباحية على القاهرة والوجه البحري، فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء.

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فهي على القاهرة 32- 19، والسواحل الشمالية 27 – 21، وجنوب سيناء 35- 27، وشمال الصعيد 34 – 24، أما جنوب الصعيد فيسجل 41 – 27.

وعن طقس الخميس قالت الهيئة ، إنه سيكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية والشرقية، فيما يميل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تشتد الحرارة على الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يميل للبرودة خلال ساعات الليل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، فيما يكون لطيفا على جنوب الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي على القاهرة 33- 20، والسواحل الشمالية 32- 20، وجنوب سيناء 35- 24، وشمال الصعيد 36 – 23، أما على جنوب الصعيد فتكون 43 – 27.

وعن طقس الجمعة المقبل، قالت الهيئة إنه سيكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية والشرقية، فيما يميل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما تشتد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي على القاهرة 31- 17، والسواحل الشمالية 27 – 20، وجنوب سيناء 33- 24، أما في شمال الصعيد فهي 32 – 24، وفي جنوب الصعيد 39- 25.​