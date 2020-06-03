وزير الطيران يكشف حقيقة إلغاء الحجر الصحي في مصر

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ردد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات غير دقيقة عن إلغاء الحجر الصحي على المصريين العائدين من الخارج، على أن يستبدل الحجر الصحي بالعزل المنزلي، ونسبت هذه المعلومات إلى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار رشدي زكريا.

من جانبه نفى وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، هذه المعلومات جملة وتفصيلا، وخاصة على المصريين العائدين من الخارج، مشيراً إلى أن تلك القرارات ليست من اختصاص وزارة الطيران، وأن القرار في هذا الشأن يرجع إلى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، مؤكداً أن تصريحات رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عبارة عن توقعات وليست معلومات.

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وقال الطيار محمد منار، في مداخلة تليفونية على قناة “إم بي سي مصر”، إن اتخاذ مثل هذا القرار من إلغاء الحجر الصحي واستبداله بالعزل المنزلي، أو تعديله بأي شكل آخر، هو قرار من اختصاص رئاسة مجلس الوزراء وليس وزارة الطيران.

وأضاف أن أي قرار يتعلق بهذا الأمر يدار من خلال اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي يرأسها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي ووزير الإعلام ووزارات أخرى معنية.

كان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران الطيار رشدي زكريا، قد صرح بأن مصر ستشهد خلال الساعات القليلة المقبلة، إلغاء الحجر الصحي الخاص بالمصريين العائدين من الخارج، وأنه سيتم استبدال ذلك الحجر بالعزل المنزلي لكل القادمين من خارج البلاد.