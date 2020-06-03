الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 3 يونيو في مصر .. إجمالي المصابين يتخطى 28 ألف

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أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً رسمياً اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020 كشفت فيه عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث استمر الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين والوفيات مثلما كان الوضع تماماً طيلة الأيام العشرة الماضية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في البيان، أن إجمالي عدد الوفيات في مصر قد وصل إلى 1088 حالة وفاة، حيث تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة اليوم الأربعاء.

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وأشار أيضاً إلى أن وزارة الصحة والسكان قد رصدت اليوم الأربعاء 1079 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في كافة أنحاء الجمهورية، وبناءً على ذلك وصل إجمالي عدد المصابين في مصر إلى 28615 حالة حتى هذه اللحظة، وتلقى الحالات الحرجة الرعاية الطبية الكاملة في مختلف مستشفيات العزل.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن بقية الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة أو التي لا تعاني من أي أعراض على الإطلاق تلقى بدورها الرعاية اللازمة، وذلك سواء في نزل الشباب أو حتى خلال العزل المنزلي الذي تم فرضه على العديد من الحالات مؤخراً.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020:

إجمالي عدد المصابين / 28615.

عدد المصابين الجدد / 1079.

إجمالي عدد الوفيات / 1088.

عدد الوفيات الجدد / 36.

إجمالي عدد المتعافين / 7350.

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