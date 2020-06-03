رسمياً .. الصحة تؤكد إمكانية انتقال عدوى كورونا عبر المراوح ومكيفات الهواء

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حسمت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأربعاء كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر المراوح ومكيفات الهواء من إنسان إلى آخر.

وأكد الدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى التابعة لوزارة الصحة والسكان خلال مقطع فيديو تم نشره عبر الحسابات الرسمية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، أن المراوح ومكيفات الهواء لديها القدرة على نقل عدوى الفيروس المستجد من إنسان إلى آخر.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك يتم عن طريق الرذاذ المتطاير لأي شخص مصاب بالمرض داخل الغرفة أو المكان الذي يتواجد به المراوح أو مكيفات الهواء، لذا من الأفضل الاعتماد على التهوية الطبيعية في الكثير من الأوقات في المرحلة الحالية من أجل ضمان عدم انتشار الوباء بصورة أكبر بين الناس.

وشدد الدكتور إيهاب عطية في حديثه على أن مكيفات الهواء بشكل عام وخاصة مكيفات الهواء المركزية تعتبر أخطر وسيلة قد تنقل المرض بين الناس، نظراً لأن المكيفات تعمل على سحب الهواء إلى الداخل وتقليبه ثم ضخه مرة أخرى إلى الخارج.

وأضاف أيضاً أن بعض الناس ليس لديها القدرة على احتمال درجات الحرارة العالية وبالتالي تكون مضطرة إلى الاعتماد على مكيفات الهواء بشكل دائم، ولكن من الأفضل في الوقت الراهن استعمال مكيفات الهواء لبعض الوقت ثم غلقها وإدخال الهواء الطبيعي إلى الغرفة التي يتواجد بها مكيف الهواء حتى يتجدد هواء الغرفة.

وأوضح الدكتور إيهاب عطية أن أي شخص يستعمل مكيفات الهواء في الوقت الحالي سوف يكون مجبراً على تنظيف الفلتر الخاص بها كل 12 ساعة، نظراً لأن عدم نظافة الفلتر قد يؤدي بسهولة بالغة نشر العدوى بين جميع الجالسين في الغرفة.

وشدد أيضاً على أن المراوح لا تقل خطورة تماماً عن مكيفات الهواء، حيث تعمل المراوح على تحريك الهواء في كافة أنحاء الغرفة بشكل سريع، مما يعني بالتالي انتقال عدوى فيروس كورونا بذات السرعة في الغرفة بأكملها.

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