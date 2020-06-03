توجيه عاجل من الصحة لشركات الأدوية من أجل زيادة إنتاج أدوية المناعة

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شهد اليوم الأربعاء اجتماعاً في غاية الأهمية عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مع بعض مسؤولي القطاع الطبي في مصر إضافة إلى ممثلي مختلف شركات الأدوية، من أجل مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بتوفر مخزون المستلزمات الطبية للمساهمة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد في مصر خلال المرحلة القادمة.

وشهد ذلك الاجتماع حضور كلاً من: اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة للشؤون المالية والإدارية / الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة / الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية / الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء التابعة لاتحاد الصناعات / الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، إضافة إلى العديد من ممثلي شركات الأدوية.

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وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد، أن الأخيرة طالبت جميع الحاضرين في ذلك الاجتماع وخاصة ممثلي شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاج أدوية المناعة في الفترة القادمة وضخها في كافة الصيدليات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حتى يتم تلبية احتياجات مواطني الشعب المصري في هذه الظروف العصيبة.

وأشار أيضاً إلى أن الدكتورة هالة زايد طالبت المسؤولين بضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف أمام شركات الأدوية، حتى تكون هذه الشركات قادرة على زيادة الإنتاج إضافة إلى توفير كافة المستلزمات الطبية للقطاع الطبي في مصر، وذلك سواء للمواطنين في الصيدليات أو حتى بالنسبة إلى المرضى في المستشفيات.

وشدد الدكتور خالد مجاهد على أن وزيرة الصحة والسكان كانت حريصة على الاطمئنان على توفر مخزون كافي من المستلزمات الطبية إضافة إلى جرعات الأدوية في الوقت الحالي بكافة المستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى حقيبة الأدوية التي تم تخصيصها لجميع الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس المستجد والتي فرض العزل المنزلي عليها.

وأضاف أيضاً أن الدكتورة هالة زايد تمنت ألا يقوم المواطن المصري بشراء كميات كبيرة من أدوية المناعة إلا في حالة كان في حاجة ماسة لها، حتى تظل هذه الأدوية متوفرة لجميع المرضى الذين تعرضوا إلى الإصابة بالوباء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان شددت على ضرورة تكثيف حملات التفتيش على مختلف الصيدليات في كافة أنحاء الجمهورية، حتى يتم التأكد من توفر المستلزمات الطبية بها إضافة إلى ضمان عدم تخزينها بدون سبب وأيضاً معرفة أسعارها.

على صعيد متصل، وجه جميع ممثلي شركات الأدوية الحاضرين في الاجتماع الشكر إلى كافة العاملين في وزارة الصحة والسكان وفي مقدمتهم الدكتورة هالة زايد، نظراً إلى المجهودات الكبيرة التي تم بذلها في الفترة الماضية من جانب الوزارة لمساعدة الشركات على القيام بعملها على أكمل وجه بالرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية.

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