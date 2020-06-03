الرئيس السيسي يطالب بالالتزام بالإجراءات الوقائية خلال متابعة مشروعات الهيئة الهندسية

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شهد اليوم الأربعاء اجتماعاً في غاية الأهمية ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك وسط حضور كبار أعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفي مقدمتهم اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ذلك الاجتماع تم مناقشة فيه كافة التفاصيل الخاصة بمشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك تحديداً في العديد من المناطق بالعاصمة الإدارية الجديدة مثل مسجد مصر إضافة إلى مركز مصر الثقافي الإسلامي وأيضاً النصب التذكاري.

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وأشار أيضاً إلى أن الرئيس السيسي طالب جميع الحاضرين في الاجتماع بضرورة مواصلة العمل بكل جد من أجل تنفيذ كافة مشروعات الهيئة الهندسية في المدة الزمنية التي كانت محددة مسبقاً قبل البدء في هذه المشاريع.

وشدد السفير بسام راضي على أن فخامة الرئيس السيسي طالب أيضاً بضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة جميع العاملين في مشروعات الهيئة الهندسية، نظراً إلى استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أيضاً أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصاً على المطالبة بتنفيذ المعايير الحديثة والعالمية الخاصة بتكنولوجيا المدن الذكية، حتى يتم تجسيد الصورة الجديدة للدولة المصرية الحديثة.

وأوضح السفير بسام راضي أن مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قاموا باستعراض أبرز التطورات في العديد من المشاريع الجاري تنفيذها، والتي تمثلت في كلاً من: تطوير الطرق الخاصة بمنطقة عين الصيرة إضافة إلى منطقة السيدة عائشة / الطرق والمحاور في منطقة مدينة نصر / تطوير كوبري المطار الذي يربط بين محور جوزيف تيتو وبين طريق صلاح سالم / تطوير تقاطع جسر السويس مع كوبري القبة.

وأكد أيضاً أن الرئيس السيسي شدد في ختام الاجتماع على ضرورة مواصلة تطوير كافة الطرق والمحاور المحيطة بالعاصمة القاهرة خلال الفترة القادمة، حتى يتم ربط كافة مناطق العاصمة ببعضها إضافة إلى ضمان السيولة المرورية في جميع الطرق مما سوف يخفف بدوره الأعباء على المواطنين التي دائماً ما عانوا منها طيلة السنوات الماضية.

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