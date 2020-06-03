لجنة إدارة أزمة كورونا تؤكد الكشف عن خطة استئناف أنشطة الحياة الأسبوع المقبل

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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء مع عدد من وزراء الدولة المصرية وسط حضور لجنة إدارة أزمة كورونا، من أجل مناقشة تفاصيل خطة استئناف معظم أنشطة الحياة وعودتها بشكل تدريجي من جديد في المرحلة القادمة.

وحضر الاجتماع كلاً من: وزير الأوقاف / وزير الدفاع والإنتاج الحربي / وزير التموين والتجارة الداخلية / وزير السياحة والآثار / وزير التعليم العالي والبحث العلمي / وزير التربية والتعليم والتعليم الفني / وزير التنمية المحلية / وزير المالية / وزيرة الصحة والسكان / وزير الداخلية / وزير الدولة للإعلام / وزير الشباب والرياضة / مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية / وزير الطيران المدني / رئيس هيئة الشراء الموحد.

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وأكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن ذلك الاجتماع قد شهد استعراض كل التفاصيل الخاصة بخطة استئناف معظم أنشطة الحياة في الفترة القادمة، مثل عودة حركة الطيران على سبيل المثال، إضافة إلى إقامة الشعائر الدينية من جديد وفتح المساجد أمام المصلين لإقامة الصلوات الجماعية.

وأشار أيضاً إلى أن كل وزير من الوزراء قام باستعراض كافة المقترحات الخاصة بخطة استئناف أنشطة الحياة في مجاله، إضافة إلى الضوابط التي يجب فرضها على المواطنين حتى لا تتواجد أي فرصة لفيروس كورونا المستجد من أجل الانتشار بشكل أكبر في مصر بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف المستشار نادر سعد في حديثه أن لجنة إدارة أزمة كورونا سوف تعلن خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده في الأسبوع القادم عن الخطة الكاملة لاستئناف معظم أنشطة الحياة بصورة تدريجية، على أن يبدأ تطبيق الخطة انطلاقاً من منتصف شهر يونيو الجاري.

وشدد أيضاً على أن الإعلان عن هذه الخطة أو حتى تطبيقها يعني أن أزمة الوباء قد انتهت بدون عودة، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع المواطنين يجب عليهم مواصلة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في الفترة الماضية في إطار ضرورة التعايش مع الفيروس المستجد لحين اكتشاف العلاج الفعال لذلك المرض مثلما هو حال العالم بأكمله.

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