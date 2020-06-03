عاجل: رصد بؤر انتشار فيروس كورونا بالمحافظات لمحاولة السيطرة عليها

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قال وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، الدكتور محمد عبدالفتاح، إن هناك تراجع في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، في المحافظات الثلاثة الأكثر إصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن البيان اليومي لوزارة الصحة بشأن كورونا له دلالات كثيرة، ولا يتم حساب معدل التراجع من يوم أو اثنين بل تلاحظ فترة أكثر من ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على “إم بي سي مصر” الأربعاء، أن أعداد الإصابات بكورونا يتم وضعها تحت الميكرسكوب من قبل لجنة إدارة الأزمة سواء على مستوى الحكومة المصرية أو وزارة الصحة، ويتم وضع الخطط والإجراءات التي يجب عملها والإجراءات الوقائية من الفيروس.

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وتابع، أن هناك طرفين للمعادلة حالات إصابة تقوم الوزارة وكل الجهات بالتعامل معها وعلاجها ومتابعة المخالطين، ولكن الدور الأكبر هو انحسار الانتشار المجتمعي للمرض، بحيث يتم منع دائرة العدوى وتقليل حدوث إصابات كثيرة، موضحًا أنه لابد أن تطغى دائرة انتقال العدوى بالتزام المواطنين.

وأشار، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إلى أن لجنة إدارة الأزمة واللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أعلنوا عن تصنيع الحالات والتي منها الحالات البسيطة والتي تناظر ويتم الفحص عليها وإجراء الفحوصات المعملية عليها، وتحال للعزل المنزلي ثم الحالات المتوسطة التي تتطلب وجوها تحت إشراف طبي في المستشفيات الـ 320 أو الحالات الحرجة التي تتطلب تواجدها في مستشفيات العزل.

وأكد، أنه سيتم اخضاع الاحصائيات الخاصة بكورونا لدراسات دقيقة قبل الإعلان عن انحسار الفيروس، ويتم رصد بؤر الانتشار في المحافظات لمحاولة السيطرة عليها وعدم انتشار الفيروس، موضحًا أن مصر بعيدة عن فكرة إغلاق مدن كبيرة، قائلًا: “بنتكلم عن 28 ألف حالة وهو ليس العدد المهول الذي يضطرنا لإغلاق مدن كبيرة، وإن شاء الله مش هنوصل”.

واردف “عبدالفتاح”، أنه يتم اعتبار أي مشتبه بالإصابة بكورونا من خلال الأشعة المقطعية أو التحاليل، ولا يمنع إجراء تحليل الـ PCR والمسحة، موضحًا أن محافظتي المنوفية والفيوم أكثر انتشارًا للفيروس بعد القاهرة والجيزة والقليوبية.