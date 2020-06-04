“الأوقاف” تنفي تحديد موعد عودة الصلاة في المساجد

قالت وزارة الأوقاف، أنه لم يصدر عنها أي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل والصلاة في المساجد سواء في الجمع أو الجماعات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه سيتم اتخاذ القرار في الأمر، مجلس الوزراء خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأنها ملتزمة بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس الوزراء.

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم الإدلاء بأي معلومات عن طبيعة ما قدمته الوزارة لمجلس الوزراء، أو ما تم مناقشته بشأن خطتها طالما أن الأمر ما زال قيد الدراسة، مشددة على أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء.

وأكدت “الأوقاف”، أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن، وسيعلن قرار اللجنة في حينه ويتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت اقتصار نقل صلاة الجمعة المقبلة، من الجامع الأزهر الشريف فقط، بعدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين، ونقل الجمعة التي تليها من مسجد الإمام الحسين – رضي الله عنه – بنحو 20 من العاملين بالمسجد والأوقاف.