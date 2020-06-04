الجيزة تخصص خطوطا ساخنة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

خصصت محافظة الجيزة مجموعة من الخطوط الساخنة للتواصل مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقديم الدعم الكامل لهم والتوعية والمعلومات الخاصة بالعزل المنزلي، وكذلك توفير الحقائب العلاجية وتوصيلها إلى المنازل.

وأعلن محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، عن تخصيص خط ساخن على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص أرقام 114 الخاصة بمحافظة الجيزة و35714170 الخاص بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، وذلك للتسهيل على المواطنين.

وقال محافظ الجيزة، إنه سيتابع على مدار اليوم، أي شكاوى ترد عبر الخطوط الساخنة للتأكد من التعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، لافتا إلى أن الخطوط ستساهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بتخصيص خط ساخن في كل محافظة، يتم تفعيله على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا المستجد، وأن يقوم كل محافظ بنفسه بمتابعة أي شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، ولاسيما في حالة رفض أي مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها.