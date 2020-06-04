الأزهر الشريف يكشف تفاصيل إقامة صلاة الجمعة المقبلة

أعلن الأزهر الشريف، عن إقامة صلاة الجمعة المقبلة في الجامع الأزهر، بحضور أئمة الجامع والعاملين به، بدون حضور جمهور، مع إتباع الإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب وزارة الصحة، للحماية من وباء كورونا.

وأوضح الأزهر الشريف، في بيان له، اليوم الخميس، أن خطبة الجمعة المقبلة سيلقيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وموضوعها عن “الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد”.

ومن المقرر أن تبث خطبة الجمعة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، وهي كالتالي.

رابط صفحة الأزهر الشريف على فيسبوك:

https://www.facebook.com/OfficialAzharEg/

رابط صفحة الأزهر الشريف باللغة الإنجليزية على فيسبوك:

https://www.facebook.com/Al-Azhar-Al-Sharif-120947462632081/

رابط صفحة الأزهر الشريف على يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UC9rl8fUlMM0BxTQKKGP5YzQ

رابط صفحة الأزهر الشريف على انستجرام:

https://instagram.com/officialazhareg?igshid=4y38myyp8o4y

رابط صفحة الأزهر الشريف على تويتر:

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