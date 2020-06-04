هل يصيب فيروس كورونا المتعافين منه؟.. أستاذ مناعة يجيب

قال أستاذ المناعة بالمركز القومي للمناعة، الدكتور أحمد حجازي، إن الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول للجسم البشري في مواجهة الملوثات الميكروبية وغير الميكروبية.

وأضاف د. حجازي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن المتعافي من فيروس كورونا (كوفيد – 19)، لا يعود إليه المرض مرة أخرى، نتيجة اكتسابه أجسام مناعية تمنع عودة فيروس كورونا.

وأشار أستاذ المناعة إلى أهمية التغذية السليمة والبعد عن التجمعات والملوثات، وضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.