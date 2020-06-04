الحكومة تحسم الجدل بشأن امتحانات الثانوية العامة

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، صحة ما تردد حول عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية.. موضحا أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لعقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المقررة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة، والتي من المقرر أن تبدأ 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب والمشرفين على الامتحانات.

وتشمل الإجراءات الاحترازية، تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، وكذلك اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس بدءا من 12 مايو 2020، مع إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg)، وقد تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة الامتحانات.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل تداول المعلومات، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود استفسارات يرجى الاتصال على رقم (27963273/ 02) التابع للوزارة.