وزارة الصحة تكشف شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا

كشفت أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العليا لبروتوكولات علاج فيروس كورونا، عن أهم شروط التبرع ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وقالت د. جيهان العسال، إنه يجب أن يكون مر على الشفاء فترة من أسبوعين إلى ٣ أسابيع، وأن تكون نتيجة التحليل سلبية من الفيروس، ويجب أن يكون المتبرع خالٍ من الأمراض التي تمنع التبرع سواء أمراض فيروسات سي وبي أو الايدز، كما يتم استبعاد السيدات الحوامل من التبرع بالبلازما.

وأوضحت طبيبة الأمراض الصدرية، أن العينة تؤخذ من دم المتبرع وتفصل البلازما، ويحصل المصاب بفيروس كورونا المستجد على وحدتين من البلازما بينهم ١٢ ساعة، وذلك بعد أن حققت نتائج علاج جيدة.