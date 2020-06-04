المستشفيات الجامعية تنفي شائعة امتلائها بمصابي كورونا

قال الأمين العام للمستشفيات الجامعية، الدكتور حسام عبد الغفار، إن مستشفيات العزل الجامعية التي تم تخصيصها كمستشفيات للعزل الصحي بدأت في استقبال المواطنين.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “8 الصبح” المذاع عبر قناة “دي إم سي”، اليوم الخميس، أن المستشفيات الجامعية لم تمتلئ بمصابي فيروس كورونا المستجد كما يتردد، وأن نسبة الإشغال بها مازالت متوسطة، وهناك مستشفى جامعي في كل محافظة للكشف عن المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأشار إلى أن 80% من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليس لديهم أعراض ويصابوا بالفيروس ويتماثلوا للشفاء دون أن يعلموا بإصابتهم، لافتًا إلى أن هذه الفئة تمثل خطر على المجتمع لدورها في نشر العدوى دون علم.