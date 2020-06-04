الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 4 يونيو في مصر .. زيادة متواصة في أعداد المصابين

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا يزال الارتفاع متواصلاً سواء بالنسبة إلى أعداد المصابين أو حتى أعداد الوفيات مثلما كان الحال تماماً خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن اليوم قد شهد تسجيل 1152 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في مصر، وبالتالي وصل إجمالي عدد المصابين إلى 29767 حالة حتى هذه اللحظة.

وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين يخضعون إلى أفضل رعاية طبية ممكنة في كافة مستشفيات العزل بالنسبة إلى الحالات الحرجة، أو حتى في نزل الشباب والعزل المنزلي بالنسبة إلى الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة أو التي لا تظهر عليها أعراض مطلقاً.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن إجمالي عدد وفيات ذلك الوباء على مستوى جميع محافظات الجمهورية قد وصل إلى 1126 حالة وفاة، حيث تم اليوم الخميس تسجيل 38 حالة وفاة جميعهم من المصريين من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد المتعافين من ذلك المرض قد وصل إلى 7756 حالة، وذلك من أصل 8793 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، علماً بأن جميع المتعافين قد غادروا مستشفيات العزل بنجاح وعادوا إلى بيوتهم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم الخميس قد شهد خروج 406 حالة من مستشفيات العزل بعد تعافيها بشكل كامل من فيروس كورونا، حيث تلقوا خلال الفترة الماضية الرعاية الطبية اللازمة بناءً على التوجيهات الصادرة من جانب منظمة الصحة العالمية.

وشدد أيضاً على أن وزارة الصحة والسكان لا تزال تطبق بروتوكول علاج فيروس كورونا، من خلال نقل الحالات التي تعاني من أعراض حادة إلى مستشفيات العزل، فيما يتم نقل الحالات الأخرى التي تعاني من أعراض بسيطة إلى نزل الشباب، أما الحالات التي لا تعاني من الأعراض تماماً يتم فرض عليها العزل المنزلي.

وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن محافظة القاهرة تعتبر هي أعلى محافظة قد تم تسجيل بها إصابات حتى هذه اللحظة، ومن ثم تليها مباشرة محافظة الجيزة ثم محافظة القليوبية، فيما تعتبر محافظات البحر الأحمر إضافة إلى مرسى مطروح وأيضاً جنوب سيناء هي التي شهدت أقل معدل للإصابات، مطالباً في الوقت ذاته جميع المواطنين بضرورة التزام الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل السيطرة على الوباء.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم 4 يونيو 2020:

إجمالي عدد المصابين / 29767 حالة.

عدد المصابين الجدد / 1152 حالة.

إجمالي عدد الوفيات / 1126 حالة.

عدد الوفيات الجدد / 38 حالة.

إجمالي عدد المتعافين / 7756 حالة من أصل 8793 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

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