رسمياً .. مجلس الوزراء ينفي 12 شائعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بصفة رسمية اليوم الخميس تقريره الأسبوعي الذي خصصه من أجل رصد الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها على مدار الأسبوع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى بعض المواقع الإخبارية.

ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء في عدم منح أي فرصة سواء للكارهين أو حتى الحاقدين على الدولة المصرية لنشر الشائعات بجميع أنواعها، نظراً إلى ما تسببه من إثارة الرأي العام ونشر الهلع بين الناس، وهو الأمر الذي لا تحتاجه الدولة في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وإليكم الآن 12 شائعة نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الأسبوعي الرسمي اليوم الخميس 4 يونيو 2020:

إلغاء الأوراق النقدية وعدم التعامل بها انطلاقاً من شهر يوليو القادم / تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي المصري، ونفي الأخير تماماً هذه الشائعات مؤكداً استمرار التعامل بالأوراق النقدية مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني في كافة المصالح والمؤسسات الحكومية. فرض غرامات جديدة على المواطنين في حالة مخالفة أي قرار متعلق بمكافحة فيروس كورونا / نفى مجلس الوزراء تماماً فرض أي عقوبات جديدة على المواطنين باستثناء التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مسبقاً، وخلافاً لذلك لن يتعرض المواطن المصري إلى أي غرامة أو إجراء قانوني مغاير بأي حال من الأحوال. ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب نقص الكميات المعروضة في الأسواق / تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث نفت الأخيرة تماماً احتمالية ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القادمة، نظراً إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي الدولة المصرية لعدة أشهر قادمة مما ينتج عنه استقراراً في أسعار السلع. ارتفاع أسعار الخبز المدعم انطلاقاً من العام المالي الجديد / تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث نفت الأخيرة كل هذه الأخبار الكاذبة مؤكدة في الوقت ذاته أن سعر الخبز المدعم سوف يظل كما هو بمقدار 5 قروش فقط لا غير على بطاقات التموين، وذلك حتى وإن زادت تكلفة إنتاجه في الفترة القادمة، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة فارق السعر بين البيع وبين الإنتاج من أجل دعم الفئات الفقيرة. الحصول على مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا في المستشفيات مقابل تلقي العلاج / تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، ونفت الأخيرة نهائياً كل هذه الشائعات المغرضة مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع مصابي ذلك الوباء يلقون أفضل رعاية طبية ممكنة مجاناً في كافة المستشفيات. صرف جميع الصيدليات أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا / تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، وأكدت الأخيرة أنها الجهة الوحيدة التي لديها إمكانية صرف أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا سواء على المصابين في مستشفيات العزل أو حتى على المصابين في العزل المنزلي. قيام أحد مديري مستشفيات العزل بنشر معلومات عن تعامل الدولة المصرية مع أزمة فيروس كورونا / تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، وأكدت الأخيرة أن ذلك الشخص الذي انتحل شخصية أحد مديري مستشفيات العزل لا يتبع إلى الوزارة بأي حال من الأحوال، كما أشارت أيضاً إلى أن كل ما نشره من معلومات هي شائعات مغرضة وليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق. إيقاف العمل في محطة الضبعة النووية بسبب فيروس كورونا / تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأكدت الأخيرة عدم صحة هذه الأخبار تماماً كما أشارت أيضاً إلى أن العمل بالمشروع لا يزال مستمراً وفقاً للجدول الزمني المحدد مسبقاً مع التزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية اللازمة حفاظاً على سلامة الكل في نهاية المطاف. أزمة في محصول البطاطس وعدم توفره في الأسواق الفترة القادمة / تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكدت الأخيرة أن محصول البطاطس يكفي الدولة المصرية وكافة احتياجات الأسواق المحلية لمدة 6 أشهر قادمة، وخاصة بعدما تم تصدير أكثر من 700 ألف طن من البطاطس خلال العام الماضي 2019. إلغاء امتحانات الثانوية العامة بسبب فيروس كورونا وعقد اختبارات قدرات للطلاب بدلاً منها / تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدت الأخيرة أن امتحانات الثانوية العامة سوف تقام في نفس مواعيدها المحددة مسبقاً، وذلك تحديداً بداية من يوم 21 يونيو الجاري إلى غاية يوم 21 يوليو المقبل من العام ذاته مع التزام الجميع بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب إضافة إلى العاملين في المنظومة التعليمية. عدم توفر قدر كافي من العملات المعدنية في الأسواق المحلية / تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، وأكدت الأخيرة أن العملات المعدنية بجميع فئاتها متوفرة بكثرة في الأسواق، وخاصة بعدما تم زيادة إنتاجها بنسبة 50% انطلاقاً من شهر يناير الماضي من العام الحالي 2020، ووصل إجمالي الإنتاج شهرياً إلى مبلغ 30 مليون جنيه حتى لا يواجه المواطنون أي صعوبات على الإطلاق. فرض غرامة مالية على أصحاب السيارات الخاصة أي الملاكي في حالة عدم ارتداء الكمامات / تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، وأكدت الأخيرة أن أصحاب السيارات الخاصة أو جميع من يتواجد بداخلها لا يتم فرض عليهم أي غرامة مالية على الإطلاق، نظراً لأن عقوبة عدم ارتداء الكمامة يتم تطبيقها فقط على سائقي وركاب المواصلات الجماعية والعامة.

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