محافظة دمياط تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية

أوضح مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان في محافظة دمياط، أنه قد تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية اليوم الخميس لتضاف إلى الحالات التي اكتشافها في صباح اليوم.

وأكد المصدر أن صباح اليوم الخميس كان قد شهد تسجيل 7 إصابات بالفيروس المستجد في محافظة دمياط، إلا أن نتائج التحاليل التي تم إجرائها للعديد من المخالطين في الساعات الماضية قد أسفرت عن تسجيل 5 إصابات جديدة، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد المصابين اليوم إلى 12 حالة حتى هذه اللحظة.

وأشار أيضاً إلى أن جميع الحالات المصابة بالمرض تعتبر مخالطة لكافة المصابين السابقين الذين تم اكتشافهم في محافظة دمياط خلال الفترة الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن 3 حالات من ضمن الحالات المكتشفة اليوم ليست من داخل المحافظة وتعيش في محافظات أخرى ولكنها كانت في زيارة لمحافظة دمياط، على أن يتم حجزها في مستشفيات العزل لحين شفائها تماماً.

وشدد المصدر على أن زيادة عدد المصابين بذلك الوباء في محافظة دمياط لا يعتبر مؤشراً خطيراً مثلما يتوقع الكثير من المواطنين، نظراً لأن المجهودات المبذولة من جانب الأطقم الطبية خلال الفترة الماضية قد أسفرت أيضاً عن تعافي عدد كبير من المصابين.

وأضاف أيضاً أن اليوم الخميس قد شهد تعافي 10 حالات من فيروس كورونا وخرجت جميعها من مستشفيات العزل وعادت مرة أخرى إلى بيوتها، وتنقسم هذه الحالات بين 5 حالات في المدينة الشبابية إضافة إلى 3 حالات في مركز التعليم المدني وأيضاً حالتين من خارج المحافظة.

وأوضح المصدر أن هذه الأرقام تعكس مدى قدرة الأطقم الطبية على احتواء انتشار ذلك الوباء، على أمل أن يساهم التزام المواطنين في المرحلة القادمة في نهاية هذه الأزمة بصفة نهائية، نظراً إلى احتمالية التعايش مع الفيروس لعدة أشهر قادمة حتى يتم اكتشاف العلاج المناسب القادر على القضاء عليه.

يُذكر أن إجمالي عدد المصابين في مصر قد تخطى يوم أمس الأربعاء حاجز 28 ألف إصابة، على أن يتم الكشف اليوم الخميس عن زيادة جديدة متوقعة من جانب وزارة الصحة والسكان.

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