وزارة الصحة تؤكد الكشف عن نتائج تجربة عقار أفيجان لعلاج مرضى كورونا خلال أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الخميس أنها سوف تكشف عن نتائج تجربة عقار أفيجان المستخدم لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل خلال الأيام القليلة القادمة، حتى يتم حسم الجدل بشأن مصير ذلك العقار في المستقبل القريب.

وأكدت الدكتورة جيهان العسال أحد أعضاء اللجنة العلمية المختصة في وضع بروتوكول علاج فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان في مؤتمر صحفي عبر شبكة الإنترنت اليوم الخميس، أن عقار أفيجان قد تمت تجربته طيلة الفترة الماضية داخل مصر على أكثر من مصاب بالفيروس المستجد في مختلف مستشفيات العزل على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت أيضاً إلى أن النتائج سوف تحسم مصير ذلك العقار، حيث تبقى جميع الاحتمالات واردة فمن المرجح استبعاده من بروتوكول علاج فيروس كورونا والعكس صحيح في حالة كانت النتائج إيجابية.

وشددت الدكتورة جيهان العسال في حديثها على أن البشرية بأكملها في كافة أنحاء العالم وليس فقط داخل مصر عليها الاهتمام في هذه الفترة بجهاز المناعة على وجه التحديد، نظراً لأنه بات يعتبر بمثابة خط الدفاع الأول ضد ذلك الوباء الذي لا يوجد له علاج فعال حتى هذه اللحظة.

وأضافت أيضاً أن الجميع يجب عليهم العمل بجد من أجل تقوية جهاز المناعة وتعزيز دوره حتى يكون قادراً على التصدي لذلك الفيروس، وذلك من خلال العديد من الوسائل التي تتمثل على النحو التالي:

التعرض إلى أشعة الشمس بصفة يومية لمدة ليست طويلة.

ممارسة النشاط الرياضي باستمرار ولكن بدون تعريض الجسم إلى الإجهاد الشديد.

تنظيم عدد ساعات النوم بشكل يومي وعدم السهر لساعات متأخرة من الليل.

تناول الفواكه إضافة إلى الخضروات بصفة يومية بجانب كل وجبة غذاء.

تناول بعض الفيتامينات مثل فيتامين “د” أو فيتامين “سي” أو فيتامين “ب” أو حتى الزنك.

وأوضحت الدكتورة جيهان العسال في تصريحاتها أن معظم الأدوية التي يتم الاعتماد عليها في بروتوكول علاج فيروس كورونا قد تم تصنيعها محلياً داخل الدولة المصرية ولم يتم استيرادها من الخارج.

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