23 إجراء لضبط التشغيل الجزئي للمطاعم والكافيهات السياحية

أعلنت غرفة المنشآت السياحية صدور قرارٍ حكومي بإعادة فتح المطاعم والكافيهات، قريبًا، إلى العمل جزئيا خلال الشهر الحالي، بإجراءات وقائية وضوابط واشتراطات من أجل ضمان صحة وسلامة العاملين والمترددين على المطاعم.

وأكدت غرفة المنشآت السياحية، في منشورٍ رسمي، أنه سيجرى تطبيق بعض الضوابط الصحية، إضافة إلى تكليف لجانٍ بالتفتيش بصفةٍ مستمرة؛ من أجل التأكد من مدى التزام المطاعم السياحية باشتراطات الصحة.

ودعت عدة مطاعم وكافيهات راغبة في العودة إلى العمل مرة أخرى ما يلي:

التقدم بطلب يحوي تصورًا للتشغيل، إلى غرفة المنشآت السياحية، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

توفير أدوات وقاية شخصية وتعقيم وتطهير، بشرط عدم شرائها من أي شركة غير معتمدة لدى وزارة الصحة والسكان.

منع التزاحم والتدافع عند مداخل ومخارج المطاعم والفنادق.

توفير مطهرات للأيدي عند دخول المنشأة.

وضع آلية من أجل ضبط قائمة الانتظار عند الحجز المسبق هاتفيا أو إلكترونيا.

قياس درجة حرارة المترددين على المنشأة عند الدخول وكذا العاملين بشكل يومي قبل بدء التشغيل.

توفير تهوية جيدة للأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصفة دورية.

اتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم بصورة مستمرة داخل المنشأة.

تعقيم الأشياء التي يُكثر لمسها بصفة مستمرة منها مقابض الأبواب وصنابير المياه.

منع التزاحم عند دورات المياه، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة.

حظر خدمة البوفيه المفتوح، والاعتماد على قوائم طعام مجهزة مسبقًا.

ترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام ومترٍ بين كل شخص وآخر على المائدة، وللعائلات 4 مقاعد على الطاولة كحدٍ أقصى.

استخدام أدوات الطعام فردية الاستخدام “اختياري للعميل”.

وضع معقمات ومناديل على المائدة.

تقليل الطاقة الاستيعابية في المصاعد.

الاحتفاظ بخدمة توصيل الطلبات طوال اليوم.

حظر تقديم الشيشة والحفلات والسهرات وتشغيل نحو 50% فقط من العمالة.

إغلاق أماكن ألعاب الأطفال والالتزام بوضع إرشادات توعوية داخل المنشأة.

توفير أدوات حماية شخصية للعاملين من قفازات وأقنعة وأدوات تطهير.

عدم تشغيل العاملين كبار السن أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

توعية العاملين بجميع الإجراءات الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا.

توقيع مدير المنشأة على إقرارٍ بالالتزام بكل تلك الضوابط.

الإبلاغ عن ظهور أي حالة بين العاملين، وحال ثبوت مخالفة يلغى ترخيص المدير وتغلق المنشأة.