البرلمان يعلن إصابة النائب التاسع بفيروس كورونا

أعلن أمين عام مجلس النواب المستشار محمود فوزي، إصابة النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، بالقليوبية، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشيرا إلى أنه بذلك يجل المجلس الإصابة التاسعة.

وقال فوزي، وفي رسالة وجهها إلى النواب، إنه: “أود إحاطتكم علمًا بأنه بعد شعور النائب حسين عشماوي ببعض الأعراض التنفسية، أجريت له مسحة من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وثبتت إيجابية إصابته النائب بالفيروس”، مشيرا إلى أن النائب معزول حاليًا في أحد المستشفيات في الجيزة، وأن حالته الصحية مستقرة، متمنيا له الشفاء العاجل.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت رسميا أمس الخميس الموافق 4 يونيو 2020، آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا يزال الارتفاع متواصلاً سواء بالنسبة إلى أعداد المصابين أو حتى أعداد الوفيات مثلما كان الحال تماماً خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي، أن اليوم شهد تسجيل نحو 1152 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في مصر، وبالتالي وصل إجمالي عدد المصابين إلى 29 ألفا و767 حالة حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن جميع المصابين يخضعون إلى أفضل رعاية طبية ممكنة في كافة مستشفيات العزل بالنسبة إلى الحالات الحرجة، أو حتى في نزل الشباب والعزل المنزلي بالنسبة إلى الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة أو التي لا تظهر عليها أعراض مطلقاً.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، في بيان منه، أن إجمالي عدد وفيات ذلك الوباء على مستوى جميع محافظات الجمهورية قد وصل إلى 1126 حالة وفاة، حيث تم اليوم الخميس تسجيل 38 حالة وفاة جميعهم من المصريين من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين من ذلك المرض قد وصل إلى 7756 حالة، وذلك من أصل 8793 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، علماً بأن جميع المتعافين قد غادروا مستشفيات العزل بنجاح وعادوا إلى بيوتهم.