الثانوية العامة.. “التعليم” تتخذ إجراءات وقائية للطلاب من كورونا

الثانوية العامة.. أثارت امتحانات طلاب الثانوية العامة الجدل في الأونة الأخيرة ولازال الأهالي يعبرون عن تخوفهم من نزول أبنائهم لأداء امتحاناتها، إلا أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يحاول طمأنتهم بإعلانه الإجراءات النهائية المقررة من قبل الوزارة من أجل حماية ووقاية الطلاب من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال أدائهم امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن شوقي تلك الإجراءات، خلال مداخله هاتفية على قناة “صدى البلد”، والتي لخصها في النقاط التالية:

– توضع كبائن تعقيم على بوابة لجنة امتحانات الثانوية يدخل من خلالها الطلاب.

– تجرى عملية تعقيم وتطهير لكل اللجان قبل وبعد كل امتحان يؤديه الطلاب.

– توزع الوزارة كمامة وجوانتي وواقي قدم على الطلاب وذلك قبل أن يدخلوا لجنة الامتحان.

– تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي من خلال تنظيم الطلاب على أن يجلسوا بمسافة مترين بين بعضهم البعض.

– توزع الوزارة مطهرات على الطلاب قبل دخول اللجنة.

– تقاس درجة حرارة كل طالب قبل أن يدخل اللجنة.

-التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل تنسيق حركة الطلاب في اللجان.

– توفير عربيات إسعاف بمحيط لجان امتحانات الثانوية.

– توفر الوزارة طبيبا وزائرة صحية في كل لجنة امتحانات.​

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى، أمس الخميس، صحة ما جرى ترديده حول عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، موضحا أنه جرى التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لعقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المقررة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة، والتي من المقرر أن تبدأ 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب والمشرفين على الامتحانات.

وتشمل الإجراءات الاحترازية، تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، وكذلك اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس بدءا من 12 مايو 2020، مع إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg)، وقد تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة الامتحانات.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل تداول المعلومات، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود استفسارات يرجى الاتصال على رقم (27963273/ 02) التابع للوزارة.

وتقدمت عضو مجلس النواب النائبة غادة عجمي، باقتراح موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، حفاظًا على صحة الطلاب وعدم تعريضهم للخطر، وذلك في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت النائبة غادة عجمي، في اقتراحها أن وزارة الصحة أكدت أن ذروة تفشي فيروس كورونا، بدأت وستستمر أسبوعين، الأمر الذي يشكل خطورة تستوجب أخذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة، لحين مرور تلك الذروة.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى تصريح وزير التعليم العالي، الذي أكد أنه بحلول 13 يونيو، ستصل عدد الإصابات إلى 40 ألف إصابة في اليوم، وبعد يومين من الآن ستزيد الإصابات وتتعدى 20 ألف في اليوم الواحد، ومع تداول تلك التصريحات والأرقام المرعبة المتوقعة، تشكل خطورة بالغة على طلاب الثانوية العامة، والذين سيؤدون امتحاناتهم يوم 21 يونيو، أي قبل انتهاء الذروة.