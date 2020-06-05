صندوق مصر السيادي يدخل التصنيف العالمي ثماره للأجيال القادمة

صندوق مصر السيادي دخل تصنيفا عالميا بسحب ما أعلنه محمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مؤكدا أن الصندوق دخل تصنيفا عالميا بعد أن احتل المركز 43 من بين 93 صندوقا سيادية عالمية بنسبة مساهمة وصلت إلى 11 مليارا و900 مليون دولار.

وذكر عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن كل الصناديق السياحية على مستوى العالم يكون رأس مالها الذي تبدأ به ضخما من أجل أن تكوّن استثمارات من أجل الاستفادة من ثماره للأجيال القادمة.

وأضاف عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن صندوق مصر السيادي جاءت فكرة إطلاقه من خلال عقد كيان مشترك عن طريق رأس مال الصندوق، إلى جانب رؤوس الأموال غير مستغلة.

وأوضح عبدالعزيز أن تطوير اللجان الغير مستغلة يكون من خلال عقد لجان متعددة عن طريق عدة مراحل منها عقد دراسة اقتصادية عن طريق لجنة الاستثمار .

وأشار عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادى ، إلى القانون المصرى الذي صدر عام 2018 ، واستهدف تنظيم طرق الحصول على الأصل وآليات العقود، متحدثا عن البصمات التي تركها الصندوق داخل قطاعات عدة من بينها قطاعي الكهرباء والرياح.