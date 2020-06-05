وزارة الصحة تكشف تفاصيل تعافي مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي

حرصت وزارة الصحة والسكان على الكشف بصفة رسمية عن ضوابط تعافي مرضى فيروس كورونا المستجد المتواجدين في العزل المنزلي، وذلك بناءً على التوصيات الصادرة من طرف منظمة الصحة العالمية خلال الأيام الأخيرة من شهر مايو الماضي من العام الحالي 2020.

وقامت وزارة الصحة والسكان بإرسال هذه الضوابط في شكل خطاب رسمي إلى كافة مديريات الشؤون الصحية إضافة إلى المستشفيات التابعة لها، حتى يتم توعية أي مواطن يتم فرض عليه العزل المنزلي لمعرفة موعد تعافيه من الإصابة بالفيروس المستجد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المريض المتواجد في العزل المنزلي لابد أن لا تظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة بعد مرور 10 أيام من تأكد إصابته بالمرض، وذلك تحديداً في الأيام الثلاثة الأخيرة من هذه المدة.

وأشارت أيضاً إلى أن المريض لا يجب أن يعاني أيضاً من أي مشاكل على مستوى الجهاز التنفسي، حيث لابد أن تكون عملية التنفس طبيعية للغاية بدون أي تدخل أو مساعدة من أجهزة التنفس الخارجية، كما يجب أن تكون نسبة الأكسجين في الدم 92% على أقل تقدير.

وإليكم الآن ضوابط تعافي مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية في 27 مايو 2020:

المرضى بدون أعراض / يعتبر المريض متعافياً بعد مرور 10 أيام من إيجابية تاريخ اختبار PCR لفيروس كورونا المستجد، ولا يتم عمل اختبار PCR مرة أخرى.

المرضى ذوي الأعراض الطفيفة / يعتبر المريض متعافياً بعد مرور 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض، بشرط عدم ظهور أي أعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية في خلال آخر 3 أيام، ولا يتم عمل اختبار PCR مرة أخرى.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد اعتمدت تطبيق العزل المنزلي على الكثير من الحالات المصابة بالفيروس المستجد، وذلك تحديداً على الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة أو التي لا تعاني من أي أعراض على الإطلاق، نظراً إلى عدم قدرة مستشفيات العزل ونزل الشباب على استيعاب هذه الأعداد الهائلة من المصابين بصورة يومية.

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