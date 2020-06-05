خط ساخن في الإسكندرية لاستقبال الاستفسارات والشكاوى بشأن فيروس كورونا

أعلنت محافظة الإسكندرية بصفة رسمية اليوم الجمعة عن تخصيص خط ساخن من أجل استقبال جميع الاستفسارات والشكاوي من جانب المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأكدت محافظة الإسكندرية في بيان رسمي صادر عن المسؤولين في المحافظة أن هذه الخطوة تأتي من أجل التسهيل على المواطنين مسألة التواصل مع الجهات الرسمية التابعة لوزارة الصحة والسكان من أجل معرفة كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة عن الفيروس المستجد.

وأشارت أيضاً إلى أن ذلك الخط الساخن سوف يبدأ تفعيله انطلاقاً من يوم غداً السبت، مما يعني قدرة أي مواطن مقيم في محافظة الإسكندرية على الاتصال على ذلك الرقم مباشرة بعد عملية تفعيله، علماً بأن رقم الخط الساخن الذي خصصته محافظة الإسكندرية لأبنائها يتمثل على النحو التالي: 15399.

وشددت محافظة الإسكندرية في البيان على أن الهدف الرئيسي من وراء تخصيص ذلك الخط الساخن للمواطنين هو تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة، نظراً إلى صعوبة التواصل مع الأرقام التابعة لوزارة الصحة والسكان بسبب الضغط الشديد عليها من جانب بقية المحافظات.

وأضافت أيضاً أن الأطباء الحاصلين على البرامج التدريبية المختلفة بخصوص فيروس كورونا التي أعدتها مديرية الصحة التابعة لمحافظة الإسكندرية، هم فقط من سيتولون مهمة التواصل مع المواطنين من خلال ذلك الخط الساخن، حتى يتم تزويد المواطن بكافة المعلومات الدقيقة والصحيحة بعيداً عن الأكاذيب والشائعات التي يتم تداولها يومياً عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المؤكد أن هذه الفكرة التي تسعى محافظة الإسكندرية إلى تطبيقها سوف تساعد في حل الكثير من المشاكل التي يواجهها أبناء المحافظة هناك، علماً بأن هذه المشاكل متواجدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية بالرغم من تخصيص وزارة الصحة السكان لأكثر من رقم لكي يتم التواصل معها في هذه الظروف العصيبة.

يُذكر أن مصر باتت على مشارف تخطي حاجز 30 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وذلك في إشارة واضحة لتزايد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية وذلك تحديداً بداية من الأسبوع الأخير في شهر رمضان الكريم الماضي.

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