خطاب رسمي من الصحة للمستشفيات لتحديد شروط العزل المنزلي لمصابي كورونا

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطاباً رسمياً إلى كافة مستشفيات العزل إضافة إلى مديريات الصحة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل تحديد شروط تطبيق العزل المنزلي على مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الجميع مطالب بالالتزام الكامل بهذه الشروط قبل فرض العزل المنزلي على أي مصاب بالفيروس المستجد، علماً بأن هذه الشروط معتمدة رسمياً من جانب منظمة الصحة العالمية.

وإليكم الآن شروط تطبيق العزل المنزلي على مصابي فيروس كورونا:

السن أقل من 60 عام. درجة الحرارة أقل من 38. تركيز الأكسجين في الدم أعلى من 92. نبضات القلب أقل من 110 نبضة في الدقيقة. معدل التنفس أقل من 25 مرة في الدقيقة. نسبة كرات الدم البيضاء المحببة أقل من 3.1. في حالة وجود أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، تكون الحالة مستقرة بالأدوية. لا يتلقى أدوية مثبطة للمناعة. لا يوجد حمل. لا يعاني من أورام سرطانية وغير خاضع للعلاج الكيماوي. لا يعاني من سمنة مفرطة أي مؤشر كتلة الجسم أقل من 40 كيلوجرام.

والآن سوف نستعرض لكم الإجراءات التي يجب إتباعها مع الحالات البسيطة التي يتم فرض العزل المنزلي عليها:

على جميع المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا إتباع البروتوكول العلاجي الصادر عن وزارة الصحة والسكان بتاريخ 1 يونيو 2020. يمكن للمستشفى التعرف على نتيجة مسحات حالات الاشتباه من خلال الموقع الذي خصصته وزارة الصحة والسكان لفيروس كورونا، وذلك عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل مستشفى على حدى. بعد ظهور نتيجة المسحة، تقوم كل مستشفى بتسجيل الحالات الإيجابية البسيطة “عزل منزلي” بناءً على التقييم المبدئي للحالة والذي تم أثناء عملية السحب. تقوم كل مديرية باستلام الأدوية المخصصة والمستلزمات من مخازن التموين الطبي بالعباسية، ثم يقوم مدير الرعاية الأساسية بكل مديرية باستلام أدوية ومستلزمات العزل المنزلي من مسؤول التموين الطبي بالمديرية، وتوزيعها على الإدارات المختلفة طبقاً لأعداد الحالات المعزولة منزلياً. يقوم مدير الرعاية الأساسية بمتابعة استخراج حالات العزل المنزلي من منظومة تسجيل الحالات الإيجابية بكل محافظة يومياً، وفي نهاية اليوم اعداد تقرير يسجل فيه الحالات التي استلمت حقيبة العزل المنزلي والحالات التي لم تستلم العلاج وسبب عدم الاستلام. يتم تجهيز وتسليم حقائب العزل المنزلي بجميع محتوياتها مثل الأدوية والماسكات والمطهر ونموذج تعليمات العزل المنزلي. على فريق الرعاية الأساسية بالإدارات المختلفة متابعة والتأكد من صرف العلاج لجميع الحالات، وعلى فريق الطب الوقائي متابعة تطبيق إرشادات العزل المنزلي والمخالطين. في حالة زيادة شدة الأعراض على المرضى المعزولين منزلياً، التوجه إلى أقرب مستشفى فرز لمتابعة الحالة طبياً واتخاذ اللازم واستقبال تلك الحالات أياً كانت الجهة التابعة لها.

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