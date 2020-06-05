مجلس الوزراء يستعرض ملامح ميدان التحرير بعد الاقتراب من عملية تطويره

حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الجمعة على نشر بعض ملامح ميدان التحرير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك على هامش الاقتراب من عملية تطويره بشكل كامل.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان حريصاً بنفسه مساء يوم أمس الخميس على متابعة المرحلة الأخيرة من مراحل تطوير ميدان التحرير، والتي تتمثل في إضاءة الميدان بالكامل في فترة الليل.

وأشار أيضاً إلى أن شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية قد انتهت بشكل كامل من أعمالها في ميدان التحرير، وخاصة بعدما تم تعديل كافة الملاحظات التي أبداها الدكتور مصطفى مدبولي في زيارته الماضية للميدان.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الدكتور مصطفى مدبولي تابع بنفسه في جولة يوم أمس الخميس كل كبيرة وصغيرة متعلقة بعملية تطوير ميدان التحرير، مثل شكل الإضاءة الجميل للوجه الخارجي للمتحف المصري إضافة إلى الحديقة الخاصة الملحقة به، كما تابع أيضاً الطريقة التي تم بها إنارة مختلف العقارات التاريخية التي تطل على الميدان.

وأضاف أيضاً أن العاملين في مشروع تطوير ميدان التحرير قاموا بإزالة جميع الإعلانات المشوهة للأبصار التي كانت معلقة على العقارات المحيطة بالميدان، حتى يصبح الميدان محافظاً على تراثه التاريخي وشكله الحضاري الجميل مثله مثل أشهر الميادين الأخرى حول العالم.

يُذكر أن مشروع تطوير ميدان التحرير يعتبر من ضمن قائمة المشاريع التي قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتطويرها خلال المرحلة الماضية.

وتشمل قائمة المشاريع كافة المناطق التاريخية في العاصمة القاهرة بعدما تغيرت ملامحها كثيراً في الفترة الماضية، إلا أن الرئيس السيسي والحكومة المصرية أبدوا عزمهم على إعادة هذه الواجهات التاريخية إلى وضعها الأصلي في ظل كونها إحدى أهم العوامل الجاذبة للسائحين من كافة أنحاء العالم.

وتعتبر السياحة الخارجية بمثابة أهم جوانب الدخل القومي المصري، إضافة إلى كونها مصدر رئيسي للعملة الصعبة مما دفع الحكومة لمنح المناطق التاريخية المزيد من الاهتمام.

إقرأ أيضاً: خطاب رسمي من الصحة للمستشفيات لتحديد شروط العزل المنزلي لمصابي كورونا