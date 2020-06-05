الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 5 يونيو في مصر .. ارتفاع جديد في أعداد في المصابين

الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 5 يونيو في مصر .. ارتفاع جديد في أعداد في المصابين

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال الكشف عن الأعداد سواء للمصابين أو المتعافين أو حتى الوفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بيان رسمي، أن مستشفيات العزل قد شهدت اليوم الجمعة خروج 402 حالة جديدة بعد تعافيها بشكل كامل من المرض.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك يعني أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد في مصر قد وصل إلى 8158 حالة، وذلك من أصل 9216 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في حديثه على أن وزارة الصحة والسكان قد رصدت اليوم 1348 إصابة جديدة بالفيروس المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المصابين إلى 31115 حالة، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع المصابين يخضعون إلى الرعاية الطبية اللازمة بشكل مجاني بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد وفيات ذلك الوباء في مصر قد وصل إلى 1166 حالة وفاة، وخاصة بعدما تم تسجيل اليوم الجمعة 40 حالة وفاة جديدة جميعهم من المصريين من أصحاب الأمراض المزمنة إضافة إلى كبار السن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن وزارة الصحة والسكان لا تزال تطبق بروتوكول علاج فيروس كورونا الذي اعتمدته في الفترة الماضية، حيث يتم نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العزل، فيما يتم نقل الحالات التي ظهرت عليها أعراض المرض إلى نزل الشباب.

وأكد أيضاً أن الحالات التي ظهرت عليها أعراض بسيطة أو التي لم تظهر عليها أعراض مطلقاً تم فرض عليها العزل المنزلي، مع إيصال حقيبة المستلزمات الطبية لها عبر القوافل الطبية المتواجدة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن العاصمة القاهرة لا تزال في صدارة المحافظات التي سجلت أعلى معدلات إصابة على الإطلاق منذ شهر مارس الماضي إلى غاية الآن، وتليها مباشرة في القائمة كلاً من محافظة الجيزة إضافة إلى محافظة القليوبية.

وشدد أيضاً على أن محافظات البحر الأحمر إضافة إلى جنوب سيناء ومرسى مطروح لا تزال لم يرتفع فيها عدد المصابين بالفيروس المستجد، وذلك يرجع بدون أدنى شك إلى حالة الالتزام الكبيرة من جانب المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان مسبقاً.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد أن وزارة الصحة والسكان تعمل جاهدة على مدار الساعة من أجل محاولة احتواء ذلك الوباء وعدم منحه فرصة الانتشار بشكل أكبر في الدولة المصرية خلال الفترة القادمة، متمنياً في الوقت ذاته زيادة حجم الوعي لدى كافة مواطني الشعب المصري في مثل هذه الظروف العصيبة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو 2020:

إجمالي عدد المصابين / 31115.

عدد المصابين الجدد / 1348.

إجمالي عدد الوفيات / 1166.

عدد الوفيات الجدد / 40.

إجمالي عدد المتعافين / 8158.

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