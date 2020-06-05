عاجل: وزارة المالية تعلن عن قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية في بيان اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2020، إن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأضاف المالية في بيانها الصادر مساء الجمعة، أن “السلطات المصرية نجحت وفريق صندوق النقد الدولي، فى الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة”.

وقالت المالية إن الإعلان عن هذا الاتفاق يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية، بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية، وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا .

وقالت الوزارة إن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له يعد في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين، فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا، والتعافي من اثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات، والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى، والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

وقالت الوزارة إن سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة أثبتت رؤية الدولة المصريه فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.