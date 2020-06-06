مفاجأة صادمة.. خبراء: فصل الصيف لن يبطئ انتشار كورونا

لا يزال انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” يثير الجدل ليس بين المواطنين العاديين، لكن ضمن صفوف الباحثين والأخصائيين، وأصبحت الحقيقة العلمية في ضياعٍ وسط انتشار معلومات هائلة غير دقيقة.

وأوضح موقع “فيت فور فان” الألماني، أنه من بين المعلومات العلمية والحقائق التي كانت مؤكدة هو أن الفيروس التاجي يضعف بسرعةٍ كبيرة عندما يتعرض إلى الحرارة وضوء الشمس والرطوبة، كانت في احتمال أن فيروس كورونا يصبح أقل قدرة على الانتشار خلال الصيف، فما صحة تلك المعلومات؟

ونشر الموقع العلمي “ساينس”، بحسب دراسة جديدة، عكس ما انتشر مؤخرا تمامًا أثبتت أن فيروس كورونا قادر على الفتك في أجواء دافئة أيضًا، وهو ما يفتح المجال إلى أسئلةٍ عدة من بينها مدى تأثير تلك العوامل البيئية، إضافة إلى الاختلافات الجغرافية ومناعة السكان والكثافة السكانية على مسار انتشار وباء كورونا.

وتوصل فريق البحث إلى أن فصل الصيف لن يعمل على إبطاء انتشار فيروس كورونا، وأوضحت الدراسة أن درجة الحرارة وكذا الرطوبة لن يكون لهما أي تأثير كبير على منع انتشار فيروس كورونا.

وأشار الباحثون إلى أن المناعة الصحية للسكان لها أهمية كبيرة في التصدي للفيروس التاجي، ويعتقد الباحثون أن من المحتمل أن تنتقل العدوى بسرعة كبيرة في المدن الكبرى، مقارنة بالمناطق الريفية.

كانت منظمة الصحة العالمية، أكد أن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، وإذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يكون مدمرا.

ونقلت روسيا اليوم عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، قوله خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا ليست حتمية، وبالرغم من أن عددا كبيرا من البلدان بدأت في إزالة القيود، إلا أن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية للفيروس التاجي، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة.

وأشار كلوغي إلى أن الوضع اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام، فلا يزال العالم لا يملك علاجا حتى الآن.

ولم يستبعد الخبراء الروس أيضا احتمال حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لرئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، فإن الموجة الثانية من الإصابات بكورونا قد تكون خلال استفاقة العدوى الفيروسية التنفسية الحادة “سارس”، فمن المحتمل أن يعود فيروس كورونا للانتشار مجددا في الخريف المقبل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز الـ6 مليون مصاب، والوفيات تجاوزت الـ 376 ألف حالة.