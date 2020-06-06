رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن

رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة المصرية تعمل من أجل تحسن مستوى المعيشة للمواطنين، عن طريق الخطوات الجادة الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التي أسهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، إضافة إلى تحقيق تنمية مستدامة عن طريق تقليل العجز المالي.

وأوضح مدبولي، خلال مناقشة رئيس مجلس الوزراء واستعراضه تقريرًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للمجلس، اليوم السبت، أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، خلال 100 يومٍ من انتشار الفيروس التاجي في مصر، أن الحكومة تسعى إلى الحد من معدلات التضخم، وتعزيز قيمة العملة المحلية، وزيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أن ذلك حفز المستثمرين على الصعيدَين المحلي والدولي من أجل ضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها سوقا واعدة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه عندما بدأت الحكومة في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″؛ لتضرب دول العالم كله مسببة مشكلة صحية في البداية، وبعدها ظهرت تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على النهوض بجودة خدمات القطاع الصحي المقدمة للمواطنين، على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الحفاظ على صحة المواطنين كان دائمًا أحد الأولويات على أجندة الحكومة.

وأشار إلى أنه منذ اندلاع الأزمة الحالية عملت الحكومة على وضع برنامج وقاية فعال منذ البداية، ورفع الوعي لدى المواطنين للحد من الإصابة بالفيروس التاجي، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها؛ للتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة بسبب الجائحة، بما يضمن توفير مستوى معيشة مناسب للمواطنين.