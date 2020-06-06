ارتفاع الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس

ارتفاع الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، أبرز ما أعلنه الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدا أن أغلب المناطق سوف تتعرض إلى موجةٍ حارة بداية من غدٍ الأحد.

وقال شاهين إن الموجة الحارة سوف تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، بقيم تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستظل بين الارتفاع والانخفاض ليلًا ومساء، حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحرارة سوف تسجل على القاهرة غدا نحو 38 درجة مئوية، ثم تعود إلى الانخفاض من درجة إلى درجتين في منتصف الأسبوع، ثم تعاود الحرارة الارتفاع مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحال على السواحل الشمالية سيكون مشابها حيث تسجل درجات الحرارة بين 28 درجة حتى 32 درجة خلال الأسبوع الحالي، موضحا أن درجات الحرارة تتراوح أيضًا بين 38 حتى 41 درجة مئوية على شمال وجنوب الصعيد.

وتابع بأن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، خلال الأيام المقبلة، تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر، خصوصا على محافظات القاهرة والوجه البحري، معلنا أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الشمالية، فيما تظل الرياح معتدلة، تكون نشطة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، أحيانا.

شاهين: ارتفاع الحرارة وانخفاضها من سمات نهايات فصل الربيع

وأكد مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية، أن حالة الطقس في الليل لا تزال مائلة للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسيكون الطقس لطيفًا على شمال وجنوب الصعيد، موضحا أن درجات الحرارة تتراوح في الليل بين 19 إلى 21 درجة على أغلب المناطق، وأن التقلبات الجوية في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض من سمات نهايات فصل الربيع.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن حالة الطقس، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الماضية قائلة إن طقس اليوم الأربعاء، سيكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية والشرقية، فيما يميل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تشتد الحرارة على الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في ظهور الشبورة الصباحية على القاهرة والوجه البحري، فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فهي على القاهرة 32- 19، والسواحل الشمالية 27 – 21، وجنوب سيناء 35- 27، وشمال الصعيد 34 – 24، أما جنوب الصعيد فيسجل 41 – 27.

وعن طقس الخميس قالت الهيئة ، إنه سيكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية والشرقية، فيما يميل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تشتد الحرارة على الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يميل للبرودة خلال ساعات الليل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، فيما يكون لطيفا على جنوب الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي على القاهرة 33- 20، والسواحل الشمالية 32- 20، وجنوب سيناء 35- 24، وشمال الصعيد 36 – 23، أما على جنوب الصعيد فتكون 43 – 27.

وعن طقس الجمعة المقبل، قالت الهيئة إنه سيكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية والشرقية، فيما يميل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما تشتد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي على القاهرة 31- 17، والسواحل الشمالية 27 – 20، وجنوب سيناء 33- 24، أما في شمال الصعيد فهي 32 – 24، وفي جنوب الصعيد 39- 25.​