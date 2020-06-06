رئيس الوزراء يكشف جهود الحكومة لاحتواء أزمة كورونا في 100 يوم

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه إيمانًا من الحكومة بأن التعاون الدولي حل لتخطي تبعات جائحة كورونا الجسيمة، عملت الدولة على تعزيز التعاون بين شركاء المجتمع الدولي، لضمان فعالية الإجراءات المتخذة من الدول؛ للتخفيف من حدة التداعيات السلبية.

وقال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن مركز المعلومات أعد تقريرا لرصد أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم، من وجود الفيروس في مصر، وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية للتواصل الفعال مع العالم الخارجي لبلورة إنجازات الحكومة لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد”كوفيد-19″.

وتناول التقرير جهود الحكومة الرامية إلى رفع مستوى الوقاية من عدوى الفيروس وطرق مكافحتها، وكذا الإجراءات الاقتصادية والإجراءات الوقائية الاجتماعية التي قامت بها في سبيل مواجهة الفيروس، وجهودها في مساعدة الدول الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا المبادرات الحكومية، منها مبادرة “أهالينا”، التي تدعم الفئات الأكثر تضررًا من تفشي كورونا.

وفي ما يخص جهود الحكومة لرفع مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها، لفت التقرير إلى أنه رغبة من الحكومة في احتواء فيروس كورونا المستجد، فقد جرى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية الصارمة، تضمنت تعليق حركة الطيران، فرض حظر التجوال في المساء، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وإغلاق المساجد والكنائس.

وأضاف أن الحكومة عملت على احتواء فيروس كورونا عن طريق إجراء التحاليل وتعقب المخالطين، والعزل إضافة إلى تقديم العلاج، إلى جانب الإجراءات الوقائية التي تتضمن تحقيق التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن برنامج رفع مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها يرتكز على عدد من المحاور، يأتي في مقدمتها النهوض بالقطاع الصحي.

وعدد المحاور وهي توفير أدوات التعقيم والتطهير، ورفع وعي المواطنين بشأن تفادي الإصابة بالفيروس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وإطلاق حملة قومية للتعقيم والتطهير، إضافة إلى وضع خطة تعايش مع فيروس كورونا.