الصحة تكشف عن أكثر منطقتين انتشارا لكورونا في الإسكندرية

وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أعلنت إن منطقتي شرق ووسط الإسكندرية من المناطق الأكثر انتشارًا لفيروس فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، في المحافظة.

وقالت وزيرة الصحة، خلال جولتها الميدانية اليوم السبت، لعدد من المستشفيات في محافظة الإسكندرية، التي حرصت خلالها على التحدث مع عدد من المواطنين الموجودين في شوارع وكورنيش الإسكندرية، وأوصت الوزيرة المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية، من أجل الحفاظ على صحتهم؛ لحمايتهم من الإصابة بالفيروس التاجي.

وأكد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام الدكتور خالد مجاهد، أن وزيرة الصحة شرحت للمواطنين طرق الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كي لا يصابون بفيروس كورونا، منها “غسل اليدين باستمرار، والتخلص الآمن منها، والطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة”، منوهة بضرورة التباعد الاجتماعي بين المواطنين؛ من أجل الحفاظ على صحتهم.

وحرصت وزيرة الصحة على شرح أهمية ممارسة الرياضة للمواطنين، نظرًا لدورها المهم في رفع المناعة لدى الإنسان، إضافة أهمية رفع الروح المعنوية لدى المواطنين؛ من أجل التغلب على الآثار النفسية السلبية، خلال هذه الفترة.