نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية، اعتمدها اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، وبلغت نسبة النجاح 99.74% في امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لدور مايو 2020، في المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات، وكذا طلاب المنازل.

وأكد الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان بلغوا نحو 66 ألفا و980 طالبًا، فيما بلغ عدد الطلاب الناجحين فيها نحو 66 ألفا و806 طلاب.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي “مكفوفين” في دور مايو 2020 بنسبة نجاح تصل إلى نحو 100%، فيما وصل عدد المتقدمين والحاضرين للامتحانات 12 طالبًا، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي للصم بدور مايو 2020، وبلغت نسبة النجاح نحو 97.56%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 41 طالبًا وعدد الناجحين 40 طالبًا.

كما اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية “المهنية” لدور مايو 2020، بنسبة نجاح وصلت إلى 87.61%، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان نحو 6053 طالبًا، وحضر نحو 5303 طلاب.

واعتمد المحافظ نتيجة امتحان اتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية في مدارس التربية الفكرية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 100%، فيما بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان نحو 120 طالبًا.

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