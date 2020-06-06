ماذا يعني حجبها؟.. “التعليم” تتيح رسميا رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا، اليوم السبت، رابط نتيجة نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي، من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان منها، أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقال الطالب إلى الصف الدراسي الأعلى.

وأشارت إلى أن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، موضحة أنه في هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته، وسيجرى إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريبًا.