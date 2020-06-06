الصحة تطالب المواطنين باستشارة الأطباء قبل تناول الأدوية

حرصت وزارة الصحة والسكان على توجيه نصيحة في غاية الأهمية اليوم السبت إلى كافة مواطني الشعب المصري، وذلك بخصوص الأدوية التي يجب تناولها من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزيرة الصحة تناشد جميع المواطنين بعدم تناول أي نوع من أنواع الأدوية تحت أي ظرف من الظروف بدون الحصول على استشارة طبية من جانب أحد الأطباء.

وأشار أيضاً إلى أن بعض المواطنين لديهم مفهوم خاطئ بشأن إمكانية تناول الأدوية التي يتم استخدامها حالياً في علاج مرضى فيروس كورونا، وذلك في محاولة منهم لحماية نفسهم من الوباء.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في حديثه على أن جميع الأدوية التي يتم استخدامها في علاج المصابين بالفيروس المستجد لا يمكن أن تمنع أي شخص غير مصاب من التعرض إلى الإصابة في المرحلة القادمة، نظراً لأن هذه الأدوية لا تمثل اللقاح القادر على القضاء على الفيروس.

وأضاف أيضاً أن اللجنة العلمية المختصة بوضع بروتوكول علاج فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان قد أزالت عقار التاميفلو من قائمة الأدوية المستخدمة في علاج المرضى حالياً، حيث لم تثبت فعالية ذلك العقار الطبي ولم يساهم تماماً في تعافي أي مريض من الإصابة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في تصريحاته أن عقار الهيدروكسي كلوروكين لا يزال متواجداً ضمن قائمة أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وخاصة بعد النتائج المميزة التي أظهرها خلال الفترة الماضية التي تمثلت في تعافي أكثر من حالة حصلت عليه.

وتأتي هذه الدعوة من جانب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بعدما انتشرت الكثير من النصائح الطبية المغلوطة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وتهدف هذه النصائح الكاذبة فقط إلى مصلحة أصحابها الشخصية المتمثلة في كسب الأموال دون الاهتمام بصحة المواطن وما يمكن أن يتعرض له في حالة تناول نوع معين من الأدوية بمفرده وليس بواسطة استشارة الطبيب المختص.

وتسعى وزارة الصحة والسكان إلى محاولة تخفيف الضغط على شركات الأدوية بعدما زاد الضغط عليها بدون داعي في المرحلة الماضية، وذلك نتيجة سحب شريحة كبيرة من المواطنين للعديد من الأدوية المعتمدة ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا حتى وإن كانوا غير مصابين بالعدوى اعتقاداً أنهم أن تناول هذه الأدوية سوف يساهم في حمايتهم من الوباء.