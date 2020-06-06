إجراءات جديدة من مطار القاهرة بخصوص الحجر الصحي للقادمين من الخارج

أعلنت سلطات الحجر الصحي التابعة لمطار القاهرة الدولي اليوم السبت عن بدء تطبيق بعض الإجراءات الجديدة على كافة الركاب أو حتى العاملين القادمين من رحلات خارج الدولة، وذلك على هامش خطة وزارة الطيران المدني لعودة حركة الطيران مجدداً في الأسابيع القادمة.

وأكد مصدرمسؤول في مطار القاهرة الدولي أن سلطات الحجر الصحي قررت إلغاء اختبارات الدم لكافة القادمين من الخارج في المرحلة القادمة، على أن يتم الاكتفاء فقط بقياس درجة حرارة كل راكب على حدى.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الإجراءات الجديدة قد تم تطبيقها بالفعل على طائرة مصر الطيران العائدة من جدة، حيث أشرف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي رفقة مجموعة من الأطباء على عملية قياس درجة حرارة من كانوا على متن الطائرة.

وشدد المصدر على أن كل راكب كانت حرارته طبيعية تم السماح له بمغادرة مطار القاهرة الدولي مع التوقيع قبلها على إقرار شخصي يفرض عليه العزل المنزلي لمدة أسبوعين قادمين.

وأضاف أيضاً أن أي مواطن يتم اكتشاف ارتفاع واضح في درجة حرارته، تجرى له على الفور التحاليل اللازمة ثم يتم نقلها بعدها مباشرة إلى إحدى المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات الجديدة تعتبر مثالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى في إطار خطة سلطات الحجر الصحي بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني من أجل ضمان عودة حركة الطيران مرة أخرى بدون مواجهة أي مشاكل على الإطلاق متعلقة بالوباء المنتشر حالياً.

وشدد أيضاً على أن هذه الإجراءات قد تم تطبيقها بناءً على توجيهات من أكبر منظمات الطيران الدولية حول العالم، حيث باتت جميع الدول مثلها مثل الدولة المصرية تسعى إلى التعايش مع الفيروس المستجد لعدة أشهر قادمة لحين اكتشاف العلاج المناسب القادر على إنهاء ذلك الكابوس المرعب.

ويبقى الأمر المؤكد أن هذه الإجراءات سوف تساعد في التخلص من حالة الزحام الشديد التي كانت تشهدها المطارات بصفة عامة في كافة أنحاء العالم مع بداية تفشي وباء كورونا وقبل توقف حركة الطيران، نظراً لأن اختبارات الدم كانت تحتاج إلى الوقت والتنظيم وهي الأمور التي يصعب توفرها في مختلف المطارات.

يُذكر أن حركة الطيران في مصر متوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 مثلما هو الحال في كل دول العالم بسبب فيروس كورونا، علماً بأن كل التكهنات تشير إلى إمكانية عودة حركة الطيران مع نهاية شهر يونيو الجاري بنسبة كبيرة.