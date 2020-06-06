الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 6 يونيو في مصر .. إجمالي المصابين يتخطى 32 ألف

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية داخل مصر، حيث استمر الارتفاع الواضح في كل الأعداد الجديدة سواء المصابين أو الوفيات أو المتعافين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان رسمي اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد في مصر قد وصل إلى 8538 حالة، وذلك من أصل 9603 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف أيضاً أن زيادة إجمالي عدد المتعافين جاءت بعد خروج 380 حالة اليوم السبت من مستشفيات العزل بعد تعافيها بشكل كامل من المرض، وذلك على إثر الرعاية الطبية التي حصلت عليها مجاناً بدون أي تكاليف مادية على الإطلاق بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن أي حالة متعافية من المرض ومر على تعافيها مدة أسبوعين على أقل تقدير، يجب أن تتوجه على الفور إلى أقرب مركز تبرع بالدم تابع لوزارة الصحة والسكان، حتى يتم الاستفادة من بلازما المتعافين التي يتم منحها إلى الحالات الحرجة المتواجدة في مستشفيات العزل.

وأشار أيضاً إلى أن وزارة الصحة والسكان قد رصدت اليوم السبت 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وبالتالي وصل إجمالي عدد المصابين حتى هذه اللحظة إلى 32612 حالة، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل الحالات قد تم تطبيق عليها بروتوكول علاج الفيروس المستجد.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن تطبيق ذلك البروتوكول يعني نقل جميع الحالات الحرجة إلى مستشفيات العزل، فيما تم نقل الحالات التي تعاني من أعراض المرض إلى نزل الشباب، أما الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة إضافة إلى الحالات التي لا تعاني من أعراض تماماً فقد تم فرض العزل المنزلي عليهم.

وأوضح أيضاً أن القوافل الطبية إضافة إلى مديريات الشؤون الصحية في جميع المحافظات مسؤولة عن توصيل حقيبة المستلزمات الطبية إلى جميع الحالات المفروض عليها العزل المنزلي لحين تعافيهم في نهاية المطاف.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم السبت قد شهد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بسبب ذلك الوباء، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد الوفيات في مصر إلى 1198 حالة وفاة مع العلم بأن النسبة الأكبر من الوفيات تندرج ضمن فئة كبار السن إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم السبت 6 يونيو 2020: