المجتمعات العمرانية تطرح أراض بالتخصيص الفوري في 6 أكتوبر الجديدة

المجتمعات العمرانية طرحت أراضي مطروحة للبيع بالتخصيص الفوري في 6 أكتوبر الجديدة، أعلنتها عنها الهيئة، كما أنها طرحت عددًا من الأراضي الخدمية والصناعية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، للبيع بـ”التخصيص الفوري” للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة، منذ شهر مارس من عام 2019.

وذكرت الهيئة، في بيان صدر عنها، أنها طرحت نحو 9 قطع من الأراضي في المنطقة الصناعية بالمدينة، التي تحمل أرقامًا من 371 حتى 379، بمساحات تترواح بين 8000 حتى 13493 مترا مربعا بأنشطة مختلفة، مشيرة إلى أنها حددت سعر المتر للقطع بقيمة تبلغ نحو 880 جنيها، وسوف يجرى الانتهاء من أعمال شبكات المرافق في نهاية العام الجاري 2020.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أن القطعة الثانية تقع غرب مطار أكتوبر جنوبي طريق الواحات بمدن على مساحات تبلغ نحو 32.7 فدان بنشاط مجتمع عمراني متكاملٍ، وحددت الهيئة سعر المتر المربع بقيمة تبلغ نحو 2030 جنيهًا، على أن تكون النسبة البنائية للمشروع تصل إلى نحو 50 في المائة من إجمالي مساحة الأرض.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك قطعة أرض أمام “سكن مصر” على طريق الواحات تبلغ مساحتها 6240 مترا مربعا بنشاطٍ تعليمي، وبلغ سعر المتر للقطعة نحو 3400 جنيه.

المجتمعات العمرانية تسند 3 أبراج و6 كباري في العلمين الجديدة بـ 10 مليارات جنيه

يشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية اقتربت من إسناد مشروعات في مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، مضيفة أن المشروعات الجاري إسنادها لشركات مقاولات محلية تتوزع بواقع 3 أبراج تبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليار جنيه للبرج الواحد، إضافة إلى إنشاء 6 كبارٍ تبلغ تكلفتها 3 مليارات جنيه.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الحديدة، في شهر إبريل الماضي، حيث ينفذ 15 برجا، بارتفاعات تصل إلى 42 دورًا، وجارٍ تنفيذ الدور الـ 42 بأحد الأبراج، وتنفيذ أعمال تشطيبات الواجهات.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة نحو 49 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف نحو مليوني نسمة، ويجرى تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية ومنطقة الإسكان الاجتماعي المميز، وجرى الانتهاء من تحويل الطريق الساحلي بطول 38 كم.