ذروة كورونا والموجة الثانية.. طبيب يوضح الفرق بينهما

ذروة كورونا والموجة الثانية.. انتشر في الآونة الأخيرة، عدد من الأخبار بشأن وجود احتمالية موجتين ثانية وثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما أشارت أخبار أخرى إلى أن ذروة الفيروس التاجي لم تصل بعد، وهو ما أثار حيرة البعض بشأن الفارق بين موجة كورونا وذروتها.

هل هناك فارق بين ذروة كورونا والموجة الثانية؟

قال استشاري الباطنة في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية الدكتور محمد عز العرب، في تصريحات صحفية، إن ذروة كورونا تعد المنحنى الأعلى للإصابات اليومية في أي دولة، منذ انتشار الجائحة حتى اختفاء الفيروس.

وأضاف استشاري الباطنة في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية أن الصين “بؤرة الجائحة” وصلت لذروة كورونا في شهر فبراير الماضي، قبل السيطرة على الجائحة، مشيرا إلى أن موجة كورونا تعني ظهور إصابات بمعدل قريب من موجة انتشار الفيروس الأولى.

وأوضح أنه عند ظهور أعداد كبيرة من المصابين مرة أخرى في الصين، تكون الموجة الثانية للفيروس بدأت لديهم، إضافة إلى أن الموجة الثالثة ستظهر بالطريقة نفسها عقب القضاء على الموجة الثانية.

يشار إلى أن الصين وصلت إلى ذروة كورونا، في 12 فبراير الماضي، حينما سجلت نحو 14108 إصابة، خلال يوم واحد، وبعدها انخفضت الإصابات في اليوم التالي لأكثر من 5 آلاف إصابة، واستمر الانخفاض حتى وصل إلى 391 إصابة في 19 فبراير.

الموجة الثانية للفيروس أضعف من الأولى.. هكذا أكد عز العرب بأن عادة ما تكون الموجة الثانية للوباء أضعف، قياسا بما حدث في الأوبئة السابقة، آخرها أنفلونزا الإسبانية.

وأكد أنه على الرغم من تلك الأخبار لا يمكن الجزم بتأكيدها، مشيرا إلى أن هناك عدة علماء من كوريا الجنوبية، حذروا من تسجيل موجة ثانية إثر انتشار جائحة كورونا “كوفيد-19″، خلال فصل الصيف.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن تشهد الدول تراجعا في عدد الإصابات بكورونا، نهاية مايو الماضي، بحسب ما ذكره رئيس حالات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان.

وأشار إلى أن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مؤكدا أن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية، وجنوب آسيا، وأفريقيا.