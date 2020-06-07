كورونا روبوت.. شاب مصري يبتكر آليا للكشف عن مصابي كورونا

كورونا روبوت.. شاب مصري، دفعه حسه الوطني وواجبه في مساعدة الجيش الأبيض وأبناء بلده في ظل انتشار جائحة كورونا، فاستغل ما درسه في كلية الهندسة جامعة طنطا وابتكر روبوت يستطيع الكشف عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا في التجمعات الكبيرة.

عمد محمود الكومي إلى أن يساهم مشروعه في تقليل خطورة الاختلاط بين المصابين، وكذا الأطقم الطبية، حيث إن ابتكاره يمكن استخدامه في ءالمطارات ومحطات المترو والسكة الحديد والبنوك، عن طريق تكنولوجيا الـ INFRRARED، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه.

تخصص الكومي الذي عمل بالهيئة العربية للتصنيع 5 سنوات، في ماستر الروبوتات والأنظمة الذكية، وأجرى عددا من الدراسات التي انعكست على تطويره للمعدات الصناعية، فحوَّلها إلى رقمية، في فترة وجوده بالمصنع، فأسَّس شركة تعليمية لتنمية المهارات الابتكارية لدى الأطفال منها “ربوتو أكاديمي، وشركة نيوكام للإلكترونيات”.

أراد التفرغ تمام من أجل إيجاد حل للمساهمة في إيجاد حلٍ للحد من انتشار الفيروس منذ انتشار جائحة كورونا في مصر، فسخَّر كل ما درسه وتخصص فيه، فابتكر ما أطلق عليه “كورونا روبوت”، موضحا أنه عبارة عن ربوت مخصص من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كورونا روبوت يمكن للداخلية استخدامه وقت الحظر

الإنسان الآلي ناطق ومتحرك يمكن التحكم به حيث إنه مزود بمهام متعددة وهي الكشفية والوقائية، إضافة إلى ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا I.O.T.

يستطيع الروبوت الكشف عن أعراض الإصابة في التجمعات الكبيرة، في زمنٍ قياسي، كقياس درجة حرارة الأشخاص، وجفاف الحلق، بحسب ما أكده الكومي، حيث إن هذه الأعراض هي من أبرز أعراض الإصابة بالفيروس.

ويمكن للإنسان الآلي الكشف على عدد كبير من الأشخاص عن طريق تكنولوجيا الـ INFRRARED والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التعرف على الوجوه، ويقدم الروبوت تقريرا بالبيانات الشخصية من خلال محادثه صوتية وصورة حرارية للشخص، فإذا كان الشخص مصابًا بالحمى يضعه في القائمة السوداء.

زود الكومي “كرونا روبوت” بذراعٍ آلية كي يتمكن من أخذ عينات تحليل البصمة الجينية للفيروس PCR، ما يسهم في تقليل الخطر على الأطقم الطبية، ومسؤولي أخذ العينات والتحاليل، من أجل تقليل الاختلاط بين المصابين بالفيروس التاجي، إضافة إلى الطواقم الطبية.

وبحسب الكومي فإن الفيروس مزود بخدمة تعقيم ذاتية أيونية، إضافة إلى تعقيمٍ بالأشعة فوق البنفسجية وتعقيم كيمائي، من أجل استخدامه في المطارات والقطارات، ومحطات المترو.

يمكن لرجال الداخلية استخدام الروبوت وقت حظر التجوال في الشوارع، حيث إنه مزود بخاصية IOT للتعرف على بطاقات الهوية، وتسجيل المواطنين المخالفين.