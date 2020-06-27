7 أماكن تعمل 24 ساعة بداية من اليوم

7 أماكن تعمل 24 ساعة بداية من اليوم

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا يسمح باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، من الـ6 صباحًا وحتى الـ 9 مساء.

واستثنى القرار من حكم المادة السابقة ما يلي:

1- المخابز.

2- محال البقالة.

3- بدالي التموين.

4- محال الخضراوات أو الفاكهة.

5- محال اللحوم أو الدواجن أو الأسماك.

6- الصيدليات.

7- السوبرماركت خارج المراكز التجارية.

حيث يسمح باستقبال الجمهور في هذه الأماكن على مدار الـ24 ساعة.